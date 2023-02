Warum 3D-Punktwolken statt 2,5D-Daten

Heute bietet die Darstellung von Daten als 3D-Punktwolken eine Lösung, um wahrgenommene Verzerrungen zu vermeiden und mehrere Z-Werte für jeden X-, Y-Wert zu erfassen. Inzwischen kombiniert moderne Bildverarbeitungssoftware kostengünstige 3D-Bildgebungshardware mit leistungsstarken 3D-Algorithmen. Diese Integration führt zu einer höheren Genauigkeit und ermöglicht die Lokalisierung von versteckten oder verdeckten Defekten. Sie erleichtert auch die Arbeit des Bedieners, da vollständig dargestellte 3D-Objekte anstelle von 2,5D-Bildern angezeigt werden, bei denen die Höhe durch Farbe dargestellt wird.

2,5D-Daten bieten mehr als reine 2D-Daten, stellen aber nur einen Teil dessen dar, was Menschen sehen können. Im Allgemeinen codieren Systeme, die Daten in 2,5D visualisieren, Höheninformationen mit Falschfarben, auf ähnliche Weise wie ein Wärmebild Temperaturinformationen durch verschiedenfarbige Pixel darstellt. Diese Profile schränken die Fähigkeiten eines Bildverarbeitungssystems ein, da sie schwer zu interpretieren sind und es für Bediener schwierig machen, die Details eines 3D-Teils zu verarbeiten. So können visuelle Inspektionen aufgrund perspektivischer Verzerrungen eine geringere Genauigkeit aufweisen.

Ein echtes 3D-Bildverarbeitungssystem stellt stattdessen eine Punktwolke bereit, bei der es sich um eine Sammlung von Datenpunkten aus einer Szene handelt, die unabhängig vom Empfänger oder dem zugrunde liegenden Gitter ist, sodass das System das Objekt vollständig entsprechend seines Erscheinungsbildes in der realen Welt darstellen kann.

