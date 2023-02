Trotz der Fülle verfügbarer Daten kann es schwierig sein, effektiv auf sie zuzugreifen und ihren Wert voll auszuschöpfen. Und genau diese Herausforderung war der Grund, warum Röhrenhersteller voestalpine Rotec sich an Crosser, den Pionier in der Hybridintegration wandte, um Maschinendaten aus ihren Anlagen zu vereinigen.



voestalpine Rotec ist eine internationale Unternehmensgruppe, die Rohrprodukte aus Präzisionsstahl, leichtem Aluminium und hochfestem Titan herstellt. Sie hat sich besonders auf passive Sicherheitsanwendungen für die Fahrgastsicherheit in der Automobilindustrie und andere industrielle Maschinenanwendungen spezialisiert. Die Gruppe mit Hauptsitz in Krieglach, Österreich, beschäftigt fast 1.300 MitarbeiterInnen in Österreich und an acht weiteren Produktionsstandorten weltweit.



Bei der Herstellung von Komponenten, die eine so entscheidende Rolle für die Sicherheit von Passagieren und die präzise Leistung von Maschinen spielen, legt voestalpine Rotec großen Wert auf die technische Genauigkeit und die Leistung ihrer Produkte. Zehn Jahre nach dem Beginn der vierten industriellen Revolution und angesichts der kontinuierlichen Erschließung neuer digitaler Technologien wie maschinellem Lernen, betrachtet voestalpine Rotec das Ausnutzen von Maschinendaten als den Schlüssel zum zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Aber wie sollte dabei vorgegangen werden?

Richtige Daten, falscher Ort

Wie viele andere Fertigungsbetriebe auch produziert voestalpine Rotec ein riesiges Volumen an Daten. Das Problem ist daher nicht, Daten zu gewinnen, sondern diese auf wertschöpfende Weise einzusetzen. Einige der Maschinen in den Fabrikhallen sind auf dem neuesten Stand, während andere bereits seit mehreren Generationen in Betrieb sind, was dazu geführt hat, dass ihre Daten in Silos erfasst werden. Datensilos sind ein Problem für IT-Umgebungen, da menschliches Wissen und zeitaufwändige Prozesse erforderlich sind, um zu ermitteln, wo die gewünschten Daten sich befinden.



In der Vergangenheit implementierte voestalpine Rotec Anwendungen mehrerer Anbieter gleichzeitig, um ihre Anforderungen in Bezug auf Datenstandardisierung zu erfüllen. Und wenn der erforderliche Anwendungsfall in den Standardsystemen einer solchen Multivendor-Umgebung nicht zu finden war, erstellte ein internes Entwicklungsteam die erforderlichen Programme. Dieser Ansatz führte jedoch zu hohen Gesamtkosten, er setzte das Entwicklungsteam unter Druck und er konnte nicht auf andere Maschinen oder Standorte skaliert werden.



Angesichts ihrer begrenzten Ressourcen und ihres kleinen internen Programiererteams suchte voestalpine Rotec nach einer anbieterunabhängigen universalen Plattform, um ihre IT-Systeme zu verbinden, auf verschiedene Arten von Datenquellen zuzugreifen und den Wert der IT voll auszunutzen. Aus diesem Grund wandte voestalpine Rotec sich schließlich an Crosser.