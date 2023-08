Die bisherige EDI-Anbindung wurde bei Rittal über die interne IT-Abteilung in Deutschland abgewickelt, doch aufgrund steigender Anforderungen wurde Editel als zusätzlicher EDI-Dienstleister in Österreich hinzugezogen. Rittal ist mit der neuen Kooperation zufrieden: „Das war die schnellste und unkomplizierteste EDI-Anbindung, die ich je erlebt habe“, so Svoboda. Das alles bildet eine Basis, auf die Svoboda auch in Zukunft bauen will: „Unsere Kunden stellen ihre ERP-Systeme erst sukzessive um. Somit liegt auch im EDI-Bereich noch ein längerer Weg vor uns, den wir gerne weiterhin gemeinsam mit Editel gehen möchten.“

