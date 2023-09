Variosystems wurde 1993 von Norbert Bachstein, Peter Ermish und Peter Germann als 3-Mann-Betrieb in Steinach, Kanton St. Gallen, gegründet. 30 Jahre später zählt das Unternehmen bereits über 2.500 Mitarbeiter:innen und betreibt Standorte in der Schweiz, den USA, Sri Lanka, China, Kroatien und Mexiko. «Wir verbinden regionale Stärken mit globaler Qualität und schaffen so nachhaltiges Wachstum», betont Norbert Bachstein. Er ist bis heute im Unternehmen und als Head of Variosystems Europe für den europäischen Markt verantwortlich.



Mit der Übernahme der Kubeg verstärkte Variosystems 2023 das Portfolio als Komplettanbieter um Rapid-Prototyping und Kleinserienfertigung. In der Produktion eröffnen Kapazitätserweiterungen in Sri Lanka, Mexiko und Kroatien zusätzliche Potenziale in der Leiterplattenbestückung, im Gerätebau und der Kabelbaumfertigung. Die Integration von Solve Engineering in die Unternehmensgruppe ermöglicht seit 2020 den fliessenden Übergang von der Entwicklung zur Produktion. So beschleunigt Variosystems die Markteinführung neuer Produkte.