Ob Versorgungsinfrastruktur, Smart Grid, Industrieautomation, E‐Mobilität oder Maschinen‐ und Anlagebau – Kommunikation ist der Schlüssel zur Steigerung der Effektivität. LTE Router der UR32‐Serie können den Einstieg in vielfältige M2M und IIoT-Anwendungen erleichtern. Und das mit überschaubaren Kosten, während die industriellen Anforderungen erfüllt werden.



Ausgestattet mit zwei schnellen Ethernet‐Ports, RS‐232 oder RS‐232/485 Schnittstelle und on board DI/DO können die LTE Router der UR32‐Serie mit verschiedenen Feldgeräten verbunden werden. Der Funktionsumfang reicht von simpler, transparenter Datenübertragung bis hin zur Überwachung von Ist‐ und Sollwerten angeschlossener Geräte. So realisiert man beispielhaft Remote‐Monitoring oder Störmeldeapplikationen ohne zusätzliche Steuerung.



Falls keine permanente Verbindung gewünscht wird oder diese nicht möglich ist, gewährleisten Re‐ motemanagement‐Funktionen einen Verbindungsaufbau im Bedarfsfall (z.B. über VPN). Realisiert wird dies über das integrierte LTE CAT4‐Modem mit Dual‐SIM‐Backup für eine zuverlässige Mobil‐ funkkommunikation.



Mit dem kompakten und robusten Gehäuse, dem erweiterten Betriebstemperaturbereich von ‐40°C bis +70°C und Optionen wie WiFi, PoE oder GPS eignen sich die LTE Router für M2M Anwendungen in rauer Umgebung.

