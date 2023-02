Laut Aussendung von Emerson würdigt die Auszeichnung die "innovative Technologie und Software von Emerson, die Kunden in bedeutsamen Branchen bei der Umsetzung sicherer, effizienterer und nachhaltigerer Betriebsabläufe unterstützt". Kaum ein IT-Unternehmen würde sich wohl aber nicht auf die Fahnen heften, innovativ zu sein.



Emerson entwickelt und liefert mehr intelligente Messeinrichtungen als jedes andere Unternehmen weltweit. Plantweb™ heißt das Emerson-Ökosystem von Sensoren, intelligenten Geräten, industrieller Software und Analytik in der Branche. Hinzu kommt, dass das Unternehmen auch nachhaltig sein will: „Die Technologien, Softwareanwendungen und Analysen von Emerson sind gegenwärtig in besonderem Maße auf Nachhaltigkeit fokussiert“, sagt Mark Bulanda, Executive President des Geschäftsbereichs Automation Solutions von Emerson. Und wie sollen Emersons Technologien zu mehr Nachhaltigkeit führen? „Mithilfe messbarer, skalierbarer Optionen", so Bulanda weiter.



Auf der Grundlage seines Portfolios für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) unterstützt Emerson einige der weltgrößten Unternehmen beim Erreichen von Top-Quartil-Performance in Schlüsselbereichen wie verbesserter Zuverlässigkeit, erhöhter Sicherheit und reduzierten Energieemissionen. Diese IIoT-Technologien transformieren industrielle Betriebsmodelle und ermöglichen sowohl Fern- als auch autonomen Betrieb bei gleichzeitiger Verbesserung der Agilität und Zusammenarbeit von Fertigungsteams.