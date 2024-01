Soft Robotics ist ein Bereich aus der Robotik, dem aktuell ein hohes Entwicklungspotenzial zugeschrieben wird. Helmut Schmid, der Vorstandsvorsitzende des Deutscher Robotik Verbandes, prophezeit den anschmiegsamen Helfern für 2024 einen Durchbruch in der Forschung. Doch woran wird auf dem Gebiet überhaupt geforscht und zu welchen Anwendungsmöglichkeiten führen die neuen Erkenntnisse?

Soft Robots könnten in verschiedenen Bereichen gar revolutionäre Anwendungen finden, darunter Such- und Bergungseinsätze, Altenpflege, Handhabung empfindlicher Gegenstände und Rehabilitation. Durch ihre weiche, flexible Struktur gelten sie in der Interaktion mit Menschen als sicherer als ihre steifen Kollegen. Darüber hinaus bieten Soft Robots aufgrund ihrer Flexibilität auch Vorteile in engen oder schwer zugänglichen Umgebungen, wie zum Beispiel in Tunnelschächten, Röhren oder im Weltraum. Idealerweise sollen sie sogar in der Lage sein, sich selbst zu zersetzen, indem sie umweltfreundliche Abbauprodukte erzeugen. Dies macht sie geeignet für Umweltüberwachungsaufgaben, wie die Detektion von Schwermetallen im Wasser.



In der Industrie sind besonders hybride Systeme von Interesse, die aus weichen und starren Elementen bestehen, um die Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Maschinen zu verbessern. Die Forschung in diesem Bereich ist interdisziplinär und nutzt Expertise aus Informatik, Materialwissenschaften, Bionik und Maschinenbau. Smart Materials wie Formgedächtnismaterialien und dielektrische Elastomere werden als künstliche Muskeln, für flexible Elektronik und Sensorik sowie zur Energieversorgung eingesetzt. Beispiele für aktuelle Soft-Robotik-Entwicklungen sind X-förmige Kriechroboter, raupenartige Soft Robots, fisch- und rochenartige Roboter sowie handähnliche Gebilde und Greifer mit drei bis sechs Fingern.



Obwohl bereits wichtige Entwicklungsschritte gemacht wurden, sind die mechatronischen Softies noch nicht im Massenmarkt angekommen. Mit neuen Entwicklungen aus der Robotikforschung soll sich das aber bald ändern.

