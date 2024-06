Die Möglichkeit der virtuellen Inbetriebnahme macht den Entwicklungsprozess unabhängig von der Hardware. So können die Maschinenbauer schon, parallel zum Bau der Anlage Abläufe testen und notwendige Änderungen einbauen. Das bringt Sicherheit in den kompletten Entwicklungszyklus der Maschine. Außerdem können die späteren Bediener schon am simulierten Modell eingewiesen werden und üben. Treten dabei fundamentale Probleme bei der Bedienung auf, dann können die in dieser frühen Phase gelöst und die Maschine entsprechend angepasst werden. Das macht die Inbetriebnahme deutlich kostengünstiger und effizienter. Dazu kommt die Software bereits fehlerfrei auf die Anlage. Wenn überhaupt, sind dann die nötige Umbauphasen vor Ort kürzer und stören die Produktion weniger. Um wieviel twin den Entwicklungsprozess gegenüber konventionellen Verfahren verkürzt hängt dabei von der jeweiligen Anwendung ab.

Lesetipp: Lottmann lässt Waschtische von Roboter polieren

Und twin bietet weitere Vorteile. Bei der Fertigung neuer Produkte muss eine bestehende Anlage aufwändig adaptiert werden. Mit twin nimmt man die Änderungen am 3D-Modell vor und testet sie hier. Damit geht man sicher, das die adaptierte Maschine schnell den Betrieb aufnehmen kann – im Sinne einer flexiblen Produktion, wie für Industrie 4.0 nötig. Deshalb ist twin auch bei einem anstehenden Retrofit hilfreich. So lassen sich die Modelle bestehender Maschinenmodule übernehmen und virtuell mit den neuen verbinden und anpassen, was deutlich Kosten und Zeit spart. So spart twin mit dem digitalen Zwilling und dem 3D-HMI über die ganze Lebenszeit einer Anlage Kosten und ist somit eine Investition in die Zukunft.