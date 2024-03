Es ist ein digitaler Zeigestift, mit dem die Lottmann-MitarbeiterInnen jene Zonen am Waschtisch eingrenzen, die zu polieren sind. Da eine Markierung am Objekt selbst natürlich nicht in Frage kommt, schickt der Zeigestift per Bluetooth die entsprechenden Koordinaten an einen Projektor, der den gekennzeichneten Bereich bestrahlt. „Der Roboterarm orientiert sich an diesem Lichtsignal und poliert nach den zuvor definierten Kriterien“, erklärt Profactor-Projektleiter Helmut Nöhmayer.

Ziel des Programmes „Test before Invest“ ist es, herauszufinden, ob eine technische Innovation machbar ist und auch wirtschaftliche Vorteile bringt. „Bei unserem Projekt ist das eindeutig der Fall. Deshalb werden wir schon nächstes Jahr einen ersten Leichtroboter in die Serienproduktion der Waschtische integrieren“, sagt Erika Lottmann. Die Automatisierung soll jedenfalls weiter vorangetrieben werden. Ob die Mitarbeiter in Zukunft auch Parameter wie den Anpressdruck oder die Drehzahl bestimmen können, Duschflächen vom Polierassistenten geschliffen werden oder mehrere Polierassistenten angeschafft werden, hänge von den Erfahrungen aus dem Realbetrieb ab. Als Nächstes will Lottmann jedenfalls erproben, wie der Polierassistent bei der Produktion der Gussformen für die Waschtische und Duschflächen unterstützen kann.