Klaus Hofmann war als Aussteller auf der Messe und ist zufrieden. Er kennt sich mit beiden Welten aus – mit der Werkzeugmaschine und dem Roboter, beziehungsweise der Automatisierung. Hofmann ist Gründer und Geschäftsführer von ZeroClamp, startete seine Karriere im Deckelwerk in München und entschied sich Anfang der 2000er Jahre für die Selbstständigkeit mit Nullpunkt-Spannsystemen. Diese verkaufen er und seine Kolleginnen und Kollegen immer noch sehr erfolgreich, aber das Geschäft mit der Automation begeisterte vor allem die Standbesucher. „Irgendwann haben die Kunden uns auch nach dem Handling der Werkstücke gefragt und das war für uns der Start an der Automatisierung zu arbeiten“, erklärt Hofmann.



Vor allem bei Bestandsmaschinen gewinnt das Thema Automation an Bedeutung, heißt es unter Branchenexperten. Eine Neumaschine werde heute nicht mehr ohne Automatisierung ausgeliefert. „Im Brownfield gestaltet sich die Automation schwieriger. Das fängt mit einer verbogenen Tür an und endet mit nicht gut beschriebenen Schnittstellen. Dazu kommt das bunte Potpourri an Maschinen in verschiedenen Altersklassen und mit unterschiedlichen Steuerungen“, erklärt Branchenexperte Christian Wagner. Die Automatisierung sei gefragt, aber viele würden sich die Zähne an ihr ausbeißen, so Wagner. Für ihn ist bei der Automatisierung auch entscheidend, ob der Anbieter beispielsweise das Werkstückhandling im Griff hat.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!