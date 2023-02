Nein, ResMa ist kein neuer Name für Kaffeesahne, sondern ein Ressourcen- und Energiemanagement System von Weidmüller GTI Software. Was die Firma schon seit 15 Jahren im Portfolio hat, bekam im vergangenen Jahr neuen Auftrieb. Der russische Krieg in der Ukraine und die darauffolgenden Sanktionen ließen die Energiekosten in die Höhe schnellen. Nun heißt es für Betriebe: sparen, wo es geht.



Aber wo sind die Energiefresser? „Der Einsatz von Energie und Ressourcen in der industriellen Produktion ist ein Kostenfaktor, der mit zunehmender Automatisierung an Bedeutung gewinnt. Durch die Verknüpfung von Ressourcenmanagement und IIoT schaffen wir die notwendige Transparenz, Prozesse nachhaltiger und wirtschaftlicher zu verfolgen“, sagt Achim Schreck, Geschäftsführer von Weidmüller GTI. Die Firma beschäftigt sich seit 36 Jahren mit Software und ist seit 2018 Teil der Weidmüller Gruppe. „ResMa ist ein Digitalisierungstool, das Informationen über den Energieverbrauch und den laufenden Prozess auf Knopfdruck einfach abrufen und Daten unkompliziert auswerten kann“, erklärt Schreck.