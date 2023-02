Office Opening im September

Beim offiziellen Office Opening am 28. September 2022 werden die österreichischen Gäste Einblicke in die Onventis Unternehmensgruppe und in die modulare Source-to-Pay-Suite erhalten. Michael Krenn, Senior Account Manager bei Onventis am Wiener Standort, ergänzt: „Neben exklusiven Einblicken in die Produktbereiche Supplier Management, Source-to-Pay, Procure-to-Pay, Invoice Processing und Ausgabenanalyse bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Gelegenheit, sich mit bestehenden Kunden und Partnern in angenehm lockerer Atmosphäre auszutauschen und zu vernetzen.“

Weitere spannende Artikel:

Wie man den Datenkreis schließen kann

Wie man CO₂ durch nachhaltiges Engineering reduziert