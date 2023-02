Beim letzten Treffen des Gremiums zeigte Holland ein weiteres praxistaugliches Beispiel: Die aus Holland stammende Anwendung ermöglicht es, die Entstehungsgeschichte von komplexen CAD-Modellen in der Blockchain zu speichern und damit die Urheberschaft der Daten lückenlos nachzuweisen. Sie ist besonders interessant für kollaborative Open Innovation-Szenarien, in denen mehrere IngenieurInnen gleichzeitig an einer Neuentwicklung arbeiten.

„Mitglieder des VDMA, darunter PROSTEP haben eine Reihe von Anwendungen entwickelt, die wirklich spannend sind“, sagt Kai Kalusa, Leiter Digital Public Affairs beim VDMA. „Wir diskutieren derzeit, diese Anwendungen im Rahmen einer größeren Veranstaltung einem breiteren Kreis von Interessenten vorzustellen, um die Blockchain-Technologie unseren Mitgliedsunternehmen näher zu bringen.“

