Darüber hinaus hat Kontron zwei Akquisitionen mit IoT-Fokus vermeldet: Die "Cellular Automotive Module Unit" der Telit Inc, ein Spezialist für 5G-Vernetzung von Maschinen, sowie Comlab AG aus der Schweiz, ein Spezialist für Datenkommunikation in Zügen. Weitere Transaktionen im IoT-Bereich "Software + Solutions" sind bis Ende 2024 geplant. Kontron AIS, ein Tochterunternehmen der Kontron AG, bietet als Benchmark in industrieller Software ganzheitliche IoT-Konzepte bestehend aus Hardware und Software sowie weltweite Projektbetreuung, Service und Support, um intelligente Digitalisierungsstrategien und -lösungen für die smarte Fertigung von morgen umzusetzen.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG, zeigt sich weiter zuversichtlich: „2023 erwarten wir für Kontron eine nachhaltige signifikante Ergebnissteigerung". Auch für das Jahr sind laut einer Aussendung bereits rund 80% der Umsätze abgesichert.