Ein Exoskelett, das zum Beispiel Querschnittsgelähmten ermöglichen ohne Krücken zu gehen, wiegt oft mehr als 40 kg. Eine Forschungsgruppe für Rehabilitation und Assistenzrobotik (REHA Assist) an der Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz (EPFL) entwickelte ein Gerät namens „Autonomyo", das mit lediglich 25 Kilogramm auskommt. Es wird mit einem Korsett am Rumpf und mit Manschetten an den Beinen des Benutzers befestigt. Auf jeder Seite liefern drei Motoren die Kraft, die den Muskeln für die Bewegung fehlt. Je ein Motor ist für Beugung und Streckung von Hüfte und Knie zuständig. Der dritte Motor unterstützt die Abduktion und Adduktion des Beins im Hüftgelenk, also die seitliche Bewegung von der Körper-Mittelachse weg. Dadurch helfen die Motoren dem Patienten das Gleichgewicht zu halten und aufrecht zu gehen.

„Der erste Auslöser für eine Positionsänderung - also zum Losgehen - drückt sich in einer kleinen Veränderung der Position der unteren Gliedmaßen aus“, erklärt Mohamed Bouri, der die Forschungsgruppe leitet. „Wir erkennen dies, indem wir die Informationen von einer Trägheitsmesseinheit, acht Lastsensoren an den Fußsohlen und den Encodern der Motoren, die als Gelenkpositionssensoren dienen, miteinander kombinieren. Alle diese Daten tragen auch zur Unterstützung des Gleichgewichts bei.„Beim Gehen ist die Interaktion zwischen dem Gerät und seinem Benutzer entscheidend", so Bouri weiter. Ein von FAULHABER entwickelter Drehmomentsensor erfasst diese für die Unterstützungsstrategie wichtige Wechselwirkung.



