Auf der SPS im letzten Jahr erstmals erwähnt, waren die Möglichkeiten von Large Language Models (LLMs) auch in diesem Jahr bei Beckhoff wieder ein Thema. Die Integration der hilfreichen Chatbots ging in der Zwischenzeit in die Erweiterung. Laut TwinCAT Product Manager Josef Papenfort ist Open AI mittlerweile komplett in TwinCat implementiert. Auch ging man von einem reinen SPS-Gedanken eine Ebene nach oben, wodurch sich mehr verschiedene Einsatzfelder eröffneten.

Für Automatisierer haben LLMs das Potenzial, den Entwicklungsprozess zu revolutionieren, indem sie Code automatisch erzeugen und vervollständigen. Dies beschleunigt den gesamten Prozess. Darüber hinaus kann man sich von LLMs sogar persönliche Tutorials erstellen lassen und gezielt nach Lösungen bei aufkommenden Problemen fragen. Aus der Perspektive des Unternehmensmanagements fördern LLMs den Wissenstransfer innerhalb der Organisation. Sie können als zentrale Wissensdatenbank fungieren, die wertvolle Informationen speichert und bei Bedarf bereitstellt. Zudem können LLMs den Support entlasten, indem sie als erster Ansprechpartner für Kundenanfragen dienen.

"Man könne den Chatbot beispielsweise bitten, eine neue Klemme zu legen, oder ihn nach einer IO- oder einer Motion Control Konfiguration fragen. Und das alles automatisiert über Texteingabe", geht Papenfort ins Detail.



