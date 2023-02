Die automatisierte Messtechnik von Jenoptik erlaubt es, die Produktivität in der seriellen Fertigung zu steigern und ihre Prüfprozesse effizient zu gestalten. Damit unterstützt die JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH die Fertigungsindustrie in ihrem fortwährenden Trend zur Automatisierung.

Waveline: standartisierte Messplätze

Jenoptik hat die Messplätze Waveline 800 und Waveline 900 mit einem Portfolio zusätzlicher Achsen ausgerüstet, die das Werkstück innerhalb des Messvorgangs positionieren. Je nach Ausführung fährt, dreht oder schwenkt die Positionierachse das Werkstück in die gewünschte Position, sodass bei jedem Werkstück exakt die gleichen, vorab definierten Messstellen gemessen werden. Der Bedienereinfluss entfällt an den Waveline-Anlagen mit Positionierachsen vollständig. Beide Messplätze sind inline-fähig, können folglich in bestehende oder neu aufzubauende Fertigungslinien integriert werden.

Opticline: optisch-taktile Konturmessung mit T3D-Sensor

Jenoptik kombiniert taktile und optische Messaufgaben in einem vollautomatisierten Wellenmessgerät. Zusätzlich zum optischen Konturabgleich via Schattenriss tastet der T3D-Scanning-Sensor Details wie Passfedernuten oder Verzahnungen ab. Gemessen werden rotationssymmetrische Werkstücke einer Länge von bis zu 1200 mm mit einem Durchmesser von bis zu 230 mm und einem Gewicht von bis zu 60 kg. Damit hat Jenoptik die Messkapazität der neuen Opticline-CA-Generation deutlich erhöht. Die Anlagen messen einhundert Prozent der Werkstücke inline und stellen sicher, dass Toleranzen von bis zu zehn Mikrometer eingehalten werden. Mithilfe eines Tastarmwechslers können auf einer einzigen Maschine Werkstücke unterschiedlicher Größen vollautomatisiert gemessen werden. Außerdem verkürzt ein neuer Reitstock für variable Spannkrafteinstellung die Taktzeiten für den Umspannvorgang.

Visionline: automatisierte Oberflächeninspektion

Die automatisierten Anlagen der Produktlinie Visionline identifizieren und klassifizieren Abweichungen auf Oberflächen. Für die optische Oberflächenkontrolle von Zylinderlaufbahnen werden 360-Grad-Aufnahmen in den Bohrungen erstellt und abgeglichen. Jenoptik hat dieses Merkmal nun um die Inspektion kleinster Bohrungen von bis zu fünf Millimetern Durchmesser erweitert. Der neue Sensor Visionline B5 wird in vollverkettete Anlagen integriert und inspiziert einhundert Prozent der Werkstücke taktgerecht. Die Ergebnisse werden dokumentiert und gespeichert.

Ottovision: industrielle Bildverarbeitungssysteme

Otto Vision steht für High-End-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung. Spezialisiert ist der Geschäftsbereich auf optische 2D- und 3D-Prüfsysteme zur Produktkontrolle sowie komplexe Bildverarbeitungssysteme für Anwendungen in der Teilevermessung, Oberflächenprüfung und Lageerkennung. Eines der Produkte ist das FLEX-3A, ein 3D-Streifenlichtscanner für die Analyse von Erstmustern und Prototypen sowie die automatisierte Stichprobeninspektion. Das optische 3D-Messsystem setzt Licht ein, um Produktionsprozesse für Kleinteile effizienter zu gestalten. Für die serielle Produktion von Stanzteilen ist die PSS-40 interessant. Die Produkte der Serie PSS-Prüfstationen ermöglichen den entscheidenden Innovationsschritt von der traditionellen Stichprobenprüfung von Stanzteilen hin zur vollautomatischen, lückenlosen Prüfung, Vermessung und Sortierung aller produzierten Stanzeinzelteile.

Mehr spannende Infos zum Thema finden Sie hier:

Messtechnik, quo vadis?

Intertool: News vom Maschinenbautreff