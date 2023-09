553 052 - so viele Industrieroboter wurden laut Aufzeichnungen der International Federation of Robotics 2022 in den Fabriken der Welt installiert. Der aktuelle World Robotics Report verzeichnet somit eine Wachstumsrate von 5% im Vergleich zum Vorjahr. Mit Abstand am meisten Zuwachs gab es in Asien, 73% der Neuinstallationen fanden dort statt, während auf Europa nur 15% der neuen Roboter entfallen. Für 2023 erwartet Marina Bill, Presidentin der IFR, einen weiteren Anstieg des Industrierobotik-Marktes um 7%. Damit soll in diesem Jahr die 590 000-er Marke geknackt werden.