Fronius ist weltweit in erster Linie für seine Schweißgeräte bekannt. Manche Schweißtechniker denken bei dem Firmennamen auch an Schweißprozesse wie Cold Metal Transfer (CMT), an intelligente Nahtsuch-Sensorik wie WireSense oder an die brandneue Drahtzuführung DynamicWire. Branchenübergreifend wissen aber die wenigsten, dass die Fronius Welding Automation automatisierte Schweißsysteme aus einer Hand liefert. Als als renommierter Hersteller von Cladding-Systemen ist die Firma nur im Offshore-Bereich der Erdöl- und Gasindustrie in den Köpfen präsent. Das soll sich nun ändern.

Seit der Einführung des "kalten" MAG-Schweißprozesses Cold Metal Transfer (CMT) hat Fronius immer wieder für schweißtechnische Neuerungen gesorgt. Die Stromquellentechnologie stabilisiert den Lichtbogen und führt zu besseren Schweißergebnissen. Überwachungssensoren optimieren die Führung der Schweißbrenner und gleichen Bauteiltoleranzen aus. Intelligente Datendokumentationssysteme tragen dazu bei, den Schweißprozess zu verfeinern.

