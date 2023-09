Aus der Kombination dieser beiden Informationsstränge geht ein digitaler Anlagenzwilling hervor: Er stellt das Gesamtsystem dar, mit dem alle Planungen, Änderungen und Einspielungen virtuell umgesetzt und vor Inbetriebnahme getestet werden können. Die Experten von FFG tauchen sprichwörtlich in die Produktions- und Materialflussplanung ein und können eine Vielzahl von Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen. Das eröffnet tiefe Einblicke in die Abläufe, minimiert Investitionsrisiken und spart Kosten. Bei neuen Produktanläufen sollen vernetzte und integrierte Produktionssysteme von Tag eins an für Exzellenz in der Fertigung sorgen.



Wer als EMO-Besucher:in mehr über digitale Fabrikplanung und Verfahrenstechnik sowie virtuelle Inbetriebnahmen wissen wollte, konnte sich dazu im persönlichen Gespräche informieren.