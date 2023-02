Der PowerCube ist ein automatisiertes Behälter-Kompaktlager, in dem die einzelnen Behälter vertikal gestapelt, von automatischen Lithium-Ionen-Shuttles ein-, um- und ausgelagert sowie zu den Arbeitsstationen gebracht werden. Das macht ihn zu einer passenden Anwendung für Ihre Kleinteilelagerung. Der PowerCube hat eine gute Raumnutzung, ist sehr flexibel, hat eine starke Performance und lässt sich einfach in Ihr Lager integrieren.

Raumnutzung

Mit dem PowerCube erreichen Sie in Ihrem Lager eine bis zu viermal höhere Lagerdichte als mit einem Fachbodenregal. Dies ermöglicht eine hohe Anzahl an Behälterstellplätzen.Und auch nach oben sind beim PowerCube kaum Grenzen gesetzt. Die Raumnutzung erlaubt eine Systemhöhe vonbis zu 12 m und macht den PowerCube zum höchsten Behälter-Kompaktlager seiner Klasse.

Flexibilität

Das automatisierte Lager ist einfach skalierbar. Die Anzahl der Shuttles kann nahezu beliebig erhöht werden. Das Gleiche gilt für die Anzahl der Behälter. So kann man den PowerCube an den gewünschten Durchsatz anpassen. Außerdem lässt sich der PowerCube an verschiedene Dachformen und Lagerkanalhöhen angleichen. Diese Flexibilität macht den PowerCube ideal für Bestandsgebäude und umzugstauglich– als Stand-alone-Anwendung, Ergänzung für Breitganglager oder Herzstück einer komplexen Automatikanlage.

Performance

Der PowerCube ist auf Performance und Effizienz ausgelegt: Die Shuttles laden ihre Lithium-Ionen-Batterien während des Betriebs und haben deshalb keine Stillstandzeiten:24/7 im Einsatz. Jedes Shuttle kann zwei Behälter gleichzeitig aufnehmen, was Ihrem Durchsatz einen zusätzlichen Boost verleiht. Dabei hat jeder Behälter ein Zuladegewicht von bis zu 50 kg. Außerdem sind die PowerCube-Systembehälter kompatibel mit extern angeschlossener Fördertechnik und können somit außerhalb des Kompaktlager-Systems genutzt werden.

Integration

Der PowerCube lässt sich physisch und digital einfach in Ihr Lager integrieren. Ein Grund für die geringe Montage- und Inbetriebnahmezeit: Der PowerCube ist geeignet für normalen Industriefußboden, ganz ohne Überfräsen und Schleifen des Bodens. Die IT-Integration erfolgt ebenfalls relativ schnell und unkompliziert. Jungheinrich bietet als Generalunternehmer mit jahrelanger Automatisierungs- und Software-Expertise alles aus einer Hand.



