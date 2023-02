Vor mehr als zehn Jahren hat sich Jungheinrich zum Ziel gesetzt, Flurförderzeuge in ein neues Zeitalter zu überführen. Mit der Entwicklung des ersten Serienfahrzeugs mit Lithium-Ionen-Batterie in der Intralogistikbranche ist hier ein wegweisender Schritt gemacht worden.

Das war möglich, weil sich Jungheinrich in die Herausforderungen seiner Kunden sowie die Bedingungen in ihrem Lager hineingedacht und hierfür neue Lösungen gefunden hat. So setzte Jungheinrich mit der integrierten Lithium-Ionen-Batterie der POWERLiNE einen Industriestandard, der Ihr Lager auf ein völlig neues Level hebt. Einen Standard, der in puncto Agilität, Komfort, Sicherheit und vor allem Nachhaltigkeit seinesgleichen sucht und dabei die Produktivität Ihres Unternehmens deutlich steigert.

Der neue Performance-Standard

Die neuen POWERLiNE Fahrzeuge sorgen für einen enormen Leistungsschub im Lager. Dank der integrierten Lithium-Ionen-Batterie sind sie wesentlich kompakter und agiler, was sie insbesondere für den Einsatz in engen Gängen und Warenumschlagsituationen qualifiziert. Mit ihrer Beschleunigung und Hubgeschwindigkeit erzielen die bis zu 30 Zentimeter kürzeren Fahrzeuge eine Steigerung der Flächenproduktivität um 4 % und setzen so neue Maßstäbe in Sachen Umschlagleistung und Warendurchsatz.

Der neue Sicherheits-Standard

Mit hohen Außenwänden aus Stahl und weiteren Sicherheitsfeatures bieten POWERLiNE Fahrzeuge optimalen Schutz für den Fahrer und dank hinfälligem Batteriewechsel werden Verletzungsgefahren grundsätzlich vermieden. Unfälle, Ausfälle und Reparatur- oder Umrüstkosten werden so deutlich reduziert.

Der neue Nachhaltigkeits-Standard

Dank der Energieeffizienz der Lithium-Ionen-Fahrzeuge spart man im Vergleich zu Blei-Säure-Alternativen im täglichen Gebrauch nicht nur 20 % Energie, sondern senkt auch die CO2-Bilanz. Es wird hauptsächlich Energie aus nachhaltigen Energiequellen sowie den eigenen Photovoltaikanlagen genutzt. POWERLiNE Fahrzeuge haben bis zur Anlieferung einen CO2-neutralen Fußabdruck.

Der neue Komfort-Standard

Jedes Plus an Komfort sorgt für eine erhöhte Produktivität bei den Fahrern und auch die krankheitsbedingten Ausfälle werden deutlich reduziert. POWERLiNE Fahrzeuge bieten den Fahrern einen ergonomisch durchdachten Arbeitsplatz mit einer gepolsterten Ausstattung, maximaler Bewegungsfreiheit und höchstem Bedienkomfort.