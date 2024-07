Coesia, mit Hauptsitz in Bologna, Italien, besteht aus einer Gruppe von Unternehmen, die sich auf hochinnovative Industrie- und Verpackungslösungen spezialisiert haben. Die Unternehmen von Coesia sind führend in den Bereichen fortschrittliche automatische Maschinen, Verpackungsmaterialien, industrielle Prozesslösungen und Präzisionsgetriebe. Die Kunden von Coesia sind in einer Vielzahl von Branchen tätig, darunter Luft- und Raumfahrt, Keramik, Pharmazie, Elektronik, Gesundheitswesen, Automobil, Tabak, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Luxusgüter.

PWR, mit Hauptsitz in Bellshill, UK und Betrieben in Ede, Niederlande, ist ein Innovator im Bereich automatisierter Robotik-Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie und spezialisiert auf effiziente, präzise und flexible Systeme. PWR bedient Nischenmärkte wie Kekse, Backwaren, Süßwaren und Tiernahrung und bietet leistungsstarke Pick & Place- und vision-basierte Anwendungen. Mit über 2.500 weltweit eingesetzten Robotern setzt sich PWR dafür ein, die betriebliche Exzellenz und Innovation in Verpackungsprozessen zu steigern.