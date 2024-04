Robotik wird in vielen Ländern als strategisches Thema angesehen. In Österreich wurde 2017 der Rat für Robotik gegründet. Dieser hat zwei Jahre später ein Whitepaper veröffentlicht und seitdem hat man nichts mehr gehört. Wie schätzen Sie den Stellenwert des Themas in Österreich ein?

Rathmair: Ich bin davon überzeugt, dass es in Österreich sehr viel Potenzial für Robotik und Automatisierung in vielen unterschiedlichen Branchen gibt. Wir sind durch unsere Rolle als außeruniversitäres Forschungszentrum zwischen Industrie und Universität verankert. Wir versuchen, die Herausforderungen der Industrie und Anwender zu verstehen und dann entsprechend mit innovativen Lösungen zu adressieren. Derzeit sehe ich hier eine Innovationsschwelle und die Kooperationen von Unternehmen (besonders KMU) mit Forschungseinrichtungen muss durch attraktive nationale Fördermöglichkeiten unterstützt werden. Zusammenfasend sehe ich also den Stellenwert und die Potenziale und Chancen von Robotik und Automatisierung in Österreich sehr hoch. Innovationen müssen allerdings durch Kooperationen von verschiedensten Stakeholdern gefestigt thematisch, organisatorisch als auch budgetär gefestigt werden.

Sie sind mit Ihrem Institut im Lakeside Park in Klagenfurt angesiedelt. Mit welchen Unternehmen haben Sie typischerweise zu tun und welche Wünsche haben die Unternehmen?

Rathmair: In unserer Vision, einer hochflexiblen automatisierten Produktgüterproduktion, sind vielmehr Sonderlösungen und adaptierte Technologiebausteine notwendig, die dann in verschiedensten Branchen zum Einsatz kommen. Das Spektrum der Unternehmen ist somit auch sehr vielfältig und reicht von metall- und holzverarbeitenden Unternehmen über Reinraum und lebensmittelverarbeitende Betriebe bis zu Unternehmen, die sich mit spezifischen Prozessen im Recycling und der Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Im Lakeside Park haben wir dabei einen ausgezeichneten Standort, der uns erlaubt, auf kurzem Weg mit hochinnovativen Kooperationsunternehmen in Kontakt zu kommen.