Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Produktionsanforderungen zeichnen die innovative Logistiklösung von Exotec aus. Diese ist skalierbar und kann jederzeit durch zusätzliche Lagermodule, Roboter oder Änderungen an der Fördertechnik angepasst werden und entspricht damit perfekt den dynamischen Anforderungen der täglichen Abläufe am Standort Villeroy.

Die Roboter von Exotec sind autonom und mit hochentwickelten Navigations- und Handhabungsfunktionen ausgestattet. Ihr kompaktes Design und ihre Manövrierfähigkeit ermöglichen es ihnen, sich schnell und effizient in komplexen logistischen Umgebungen zu bewegen. Derzeit sind in Villeroy 191 Roboter je nach Bedarf für Kommissionierung, Inventur, Einlagerung oder Verdichtung im Einsatz. Exotec bietet somit eine flexible und skalierbare Lösung für das Management des Produktflusses in Logistikzentren.