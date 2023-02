Die funkgesteuerte Kommunikation nimmt in Industrie und Logistik stetig zu. In der Regel erfolgt sie über die WiFi-Frequenzbereiche herkömmlicher ISM-Bänder (z.B. WLAN und Bluetooth). Durch das ständig steigende Anwendungsspektrum, den starken Zuwachs an teilnehmenden Geräten und den verschiedenen in Anwendung befindlichen Systemen sind der Technologie hinsichtlich geringer Latenzzeiten, Kosten, Ausfallssicherheit und Teilnehmerdichte Grenzen gesetzt. Überlastungen, wechselseitige Beeinflussungen, steigende Störanfälligkeit und die fehlende Expansionsmöglichkeit auf weitere Prozesse sind die logischen Folgen.

5G-Projekt im Technologiezentrum Giebelstadt

Im Technologiezentrum Giebelstadt wurde ein eigenes 5G-Campusnetz – ein für die standortbezogene Anwendung des 5G-Standards vorgesehener Frequenzbereich – lizensiert und in Betrieb genommen. Derzeit laufen intensive Testreihen.