Der digitale Service von Optimate bietet zwei Hauptfunktionen: Machbarkeitsanalyse und Bauteiloptimierung. Beide Funktionen wurden nun einem Upgrade unterzogen, wodurch sie benutzerfreundlicher werden sollen. Für Unternehmen in der Lohnfertigung ist die Möglichkeit, Baugruppen auf Machbarkeit zu prüfen, besonders interessant. "In unserer App können Blechbearbeiter fehlerhafte Bauteile vorab erkennen und anpassen, noch bevor sie an die Biegemaschine gelangen", erklärt CEO Jonas Steiling. Diese Analyse wurde nun auf Baugruppen erweitert.



Damit können jetzt auch Baugruppen mit bis zu 25 Einzelteilen auf Machbarkeit und Optimierungspotenzial geprüft werden. Die hochgeladene Baugruppe wird dabei in ihre Einzelteile zerlegt und digital untersucht. Für Blecheinzelteile ist der Service bereits vollautomatisiert. Für die Analyse und Optimierung von Baugruppen erfolgt derzeit noch eine manuelle Überprüfung mit persönlicher Beratung. Zukünftig soll dies mittels KI-Tool vollständig automatisiert werden.

Die App von Optimate gibt dem Anwender Tipps zur prozesssicheren Fertigung und möglichen Kosteneinsparungen bei Einzelteilen einer Baugruppe. Bisher war oft eine Rücksprache mit der Konstruktion erforderlich. Die neue Funktion erkennt, dass beispielsweise eine zu geringe Schenkellänge eines Blecheinzelteils Auswirkungen auf die Baugruppe hat. Die analysierten Einzelteile können einfach angepasst und die korrigierten CAD-Daten heruntergeladen werden