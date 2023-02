Dieser Prozess, also einerseits die Objekte und die Greifpunkte einzuteachen, benötigte früher 3-4 Stunden Expertenaufwand – pro Bauteil! Mit der KI sind wir aber in der Lage, den Roboter in der Simulation zu trainieren. In einer Physiksimulation fallen die Bauteile in die Kiste, dabei werden gelabelte Daten erzeugt, also Punktewolken. Aus dem Wissen, wo die Bauteile liegen, kann der Roboter in der Simulation lernen, wie die Bauteile aussehen und, wo er sie greifen kann. Dadurch fällt der Expertenaufwand weg. Und es können bis zu 150 verschiedene Bauteile mit dem Griff in die Kiste vereinzelt werden, weil man nicht jeweils 3-4 Stunden für einen Experten benötigt. Diese Methoden sind mittlerweile so ausgereift, dass der Roboter keinen echten Griff benötigt, um das Wissen zu generieren.

