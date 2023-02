Erfahrungsbericht von Emirates

„Wir waren überrascht, wie einfach und nahtlos wir mit Ansys Gateway powered by AWS von unserem internen Cluster in die Cloud wechseln können“, sagt Steve Collie, Aerodynamik-Koordinator beim Emirates Team New Zealand. „Wir können schnell eine Workstation oder einen Cluster einrichten und die beste Hardware auswählen. Wir können unsere Hardware jeden Tag austauschen, wenn wir wollen, anstatt alle vier Jahre die physischen Ressourcen zu ersetzen. Es ist schnell und intuitiv, zwischen Cluster und Cloud hin und her zu wechseln, wenn sich unsere Anforderungen ändern.“



„Unser Ziel bei Ansys war es schon immer, Simulationen für so viele Startups, Student:innen und Unternehmen wie möglich zugänglich zu machen – ob groß oder klein. Der einfache und erschwingliche Zugang zu den Ansys-Lösungen ermöglicht mehr Innovation und Effizienz für alle unsere Kunden“, sagt Shane Emswiler, Senior Vice President of Products bei Ansys. „Durch die Zusammenarbeit mit AWS sind wir in der Lage, einen breiteren Zugang zu HPC zu ermöglichen, indem wir die traditionellen Hardware-Barrieren abbauen, die die Innovation für viele unserer Kunden eingeschränkt haben.“„In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen freuen wir uns über die Einführung von Ansys Gateway powered by AWS“, sagte Bill Vass, Vice President of Engineering bei AWS.

Über Ansys:

Das Softwareunternehmen bietet seit mehr als 50 Jahren Simulationsmöglichkeiten vom ersten Entwurf bis hin zum finalen Produkt. Durch die Simulation vorab soll sich die Genauigkeit von Prognosen erhöhen.

