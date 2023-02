Bernd Groß, CTO der Software AG, bemüht immer gerne das englische Kindergedicht The Spider and the Fly“ und zitiert die Passage: "Will you walk into my parlour?" Dieses zeitlose Kindergedicht warnt seine Leser davor, nicht auf die schmeichelnden Worte einer Spinne hereinzufallen, denn am Ende will sie einen nur fressen. „Es erinnert mich an das, was ich die Spider Economy nenne. Damit meine ich eine Wirtschaft, in der große Technologieunternehmen - die Spinnen - die innovativen Newcomer - die "Fliegen" - einfangen und verschlingen. Wenn das nicht möglich ist, bringen sie ihre eigenen Nachahmer auf den Markt, die die Konkurrenz ausschalten“, schreibt Groß in einem Beitrag und erklärt er später im Podcast KI in der Industrie.

Bequemlichkeit siegt über Innovation

Diese Praxis der Nachahmung wurde nicht von den Tech-Giganten erfunden, sondern ist in vielen Branchen seit Jahren üblich. Zum Beispiel im Einzelhandel: Sie ermitteln ein meistverkauftes Produkt und bringen dann ihre eigenen Markenprodukte auf den Markt, um damit zu konkurrieren - zu niedrigeren Preisen. Alle großen Supermarktketten bieten Eigenmarkenprodukte an, die den Markenartikeln sehr ähnlich sind. Sie sind die Spinnen in ihrer Branche.



Globale Tech-Plattform-Giganten haben die Nachahmungstaktik genutzt. „Sie bietet ihnen eine schnelle und einfache Lösung in einem völlig anderen globalen Maßstab. Im Gegensatz zu ihren kleineren Konkurrenten sind die Qualität oder die Fähigkeiten der Nachahmertechnologie für die Kunden nicht ausschlaggebend. Bequemlichkeit und One-Stop-Shopping per Mausklick haben Vorrang vor echter Innovation, was auf lange Sicht schädlich sein kann“, meint Groß.



„Ich nenne das Renovierung - nicht Innovation. Renovierung bedeutet, die Umgebung durch einen neuen Anstrich attraktiver zu gestalten. Doch nichts ist wirklich neu. Renovierung verwässert die Fähigkeit von Unternehmern, auf gleicher Augenhöhe zu konkurrieren, und kann Start-ups den Garaus machen.“

Digitale Souveränität und Vertrauen gewinnen an Bedeutung

Großs Kindergedicht stößt auf viel Interesse in der Industrie. Die digitale Souveränität gewinnt an Bedeutung. In Europa träumen viele Politiker und Industrievertreter von der Gaia-X und ein deutscher Cloud-Dienstleiter mischt da mit, den nur wenige auf dem Schirm haben: Ionos. An sechs Vorhaben aus der Gaia-X ist Ionos beteiligt. Die große Telekom ist nur in einem Projekt vertreten. Ionos will europäische Unternehmen für sich gewinnen. Über die Jahre gab es eine Verschiebung der Gewichtung bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters. „Heutzutage wird der Fokus verstärkt auf die nichttechnischen Attribute gelegt. Denn die Nutzung der Cloud schafft Abhängigkeiten vom Anbieter. Daher rückt das Vertrauen in den Cloud-Anbieter als Partner in den Mittelpunkt“, heißt es bei Ionos.