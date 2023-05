Die Industrie-PCs MES9000 sollen sich als Shopfloor-Terminals, Maschinen-Panel-PCs oder robuste Shopfloor-Terminals für raue Umgebungen eignen. Sie können flexibel an Tragarmen, Tischfüßen oder Maschinenwänden montiert werden und bieten Anpassungsmöglichkeiten wie vorinstallierte Software, anpassbare Bootlogos und spezielle Touchverhalten.



Die Industrie-PCs der MES9000 Serie haben Multi-Touch-Displays in drei Größen (15,6", 18,5" und 23,8") und ermöglichen effiziente Steuerung von Maschinen, Erfassung von Betriebsdaten und Integration mit MES-Systemen. Trotz lüfterlosem Design bieten sie Intel Celeron und Intel Core Prozessoren der achten Generation für anspruchsvolle Softwareanforderungen in der Fertigung.



Die MES9000 Serie bietet umfangreiche Konnektivität mit Schnittstellen wie Front-USB, DisplayPort, HDBaseT sowie optional Bluetooth, WLAN und RFID. Zusätzlich können Hilscher netJACK-Module für Feldbus- und Real-Time-Ethernet-Protokolle integriert werden.



In anspruchsvollen Fertigungsumgebungen sind die MES9000 Industrie-PCs geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub, hohe Temperaturen, Vibrationen und Stöße. Die stoßsichere Front aus gehärtetem Glas und das IP65-geschützte Gehäuse bieten zuverlässige Robustheit.