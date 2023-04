Doch Scheu arbeitet nicht nur zur sicheren SPS. Open Source und OT-Security sind ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit. Systeme zur Angriffserkennung (SzA) sind für viele Unternehmen der kritischen Infrastruktur gedacht. Doch nicht nur diese setzen auf die Systeme. Viele Anwendungen gibt es auch Open Source.





Scheu hat in der Vergangenheit selbst industrielle Steuerungen programmiert und meint, dass sich viele SPS-Programmierer:innen mit ihren Fähigkeiten in die Anwendungen „reinfuchsen“ könnten. Auch das deutsche BSI entwickelt in der Open Source Community mit, weiß der Schweizer. Scheu und seinen Kolleg:innen aus Deutschland tauschen sich immer wieder aus. Scheu hat für Einsteiger und Fortgeschrittene mehrere Open Source-Tools analysiert. Für Einsteiger empfiehlt er ntopng – „Damit kann man sofort loslegen.“ Zeek ist anspruchsvoller, bietet aber auch ein Einsteigerprogramm. Auch Suricata und Snort hebt der Schweizer hervor. „Allerdings ist Snort in der Open Source Variante nicht mehr so schnell unterwegs.“ Das deutsche BSI arbeitet beim Open Source-Projekt Malcolm mit. Sponsor des Open Source Projekts ist die US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Industrieanwender, die sich also schlau machen wollen, sollten Github unbedingt einen Besuch abstatten.

