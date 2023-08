Mobilfunktechnologie : 3G-Abschaltung: Experte empfiehlt rechtzeitigen Umstieg auf 4G/LTE

Die veraltete Mobilfunktechnologie 3G/UMTS soll in den nächsten Monaten auch in Österreich abgeschaltet werden. Dadurch steht ein Rückfall auf 2G an, der die verfügbare Bandbreite deutlich beschränkt. Dies hat auch Folgen im industriellen Umfeld.