So wie in den letzten Jahren kommt rund die Hälfte der Aussteller aus dem Ausland, die überhaupt größte Anzahl von ihnen aus Deutschland. Zahlreich vertreten sind auch die Slowakei und Italien, aus Asien dann insbesondere China. Nach drei Jahren kommt wieder eine offizielle Präsentation Japans auf die MSV, und das unter der Federführung der Regierungsagentur JETRO und in erweiterter Form mit insgesamt 18 Firmen. Interesse an Zusammenarbeit besteht auch seitens amerikanischer Firmen, belegt durch eine angekündigte Handelsdelegation aus Louisiana. Von den auf internationalen Handel ausgerichteten Rahmenveranstaltungen ist das traditionelle Matchmaking-Projekt Kontakt-Kontrakt zu nennen, veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Regionalen Handelskammer. Bereits zum dritten Mal findet das Projekt Contact Ukraine statt, das tschechische und ukrainische Partner vernetzt. Seine Premiere hatte dieses Projekt bei der MSV 2023 und konnte bei der Messe URBIS The Smart Cities Meetup im Juni erfolgreich wiederholt werden.