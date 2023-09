Jan Kubata konnte sich im Auswahlverfahren um einen neuen CEO gegen mehr als 30 Bewerber:innen durchsetzen. Mit seinen vorgebrachten Visionen, Meinungen und Einstellungen zum Unternehmen konnte er den Vorstand von sich überzeugen. Kubata bringt wertvolle Erfahrungen aus seiner vorherigen Tätigkeit bei CzechTrade, wo er lange Jahre das Büro in den Vereinigten Staaten in Chicago, geführt hat. In den letzten vier Jahren bekleidete er die Position des Direktors der Auslandsvertretungen von der Agentur CzechTrade, die tschechischen Unternehmen Unterstützung bei deren Exportaktivitäten, inkl. Messebeteiligungen, bietet.



Jiří Kuliš, der von 2009 bis März 2023 als CEO der Messe Brünn tätig war, berät seither den Slowakischen Messeveranstalter Incheba Expo Bratislava.