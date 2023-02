Nachfolgend finden Sie daher eine aktuelle Liste mit Namen von chinesischen Firmen, die durch ihre Geschäftspraktiken auffällig geworden sind und deren Seriosität dadurch in Frage gestellt werden muss:



1. Beijing Guangxin International Travel Service Co., Ltd.



2. Beijing Hualian Group Kunming Branch



3. Chengdu Hao Xinrui Trading Co., Ltd



4. Chengdu Sheng Shili Trading Co., Ltd



5. Chengdu Chengkangyuan Trade Co. Ltd



6. Famous Grace International Industrial Ltd



7. Glenjewelry (Guangzhou Lianxiang Jewelry Co., Ltd.)



8. Golden Prosperity HK Ltd.



9. GP Industry Co., Ltd.



10. Great Prosperity Industry (Group) Co., Ltd.



11. Group Construction & Invest



12. Hainan Kaimao Import & Export Trading Co., Ltd.



13. Hainan Oumao Import & Export Trading Co., Ltd.



14. Hao Shihua Ski Training School Kunming Department郝世花滑雪培训学校昆明项目部



15. Hefei Jinying Import & Export Co., Ltd.



16. Hefei Tailun Import & Export Trading Co., Ltd.



17. Hefei Fengwei Machinery Equipment Import & Export Co., Ltd.



18. Hefei Fengwei Mechanical Import & Export Co., Ltd.



19. Henan Changxu Import & Export Co., Ltd.



20. Henan Wanhua Investment Co., Ltd.



21. Henan Zhuliu Jiapin Trading Co., Ltd.



22. HK CRMA Co., Ltd.



23. HKZINDUSTRY Co., Ltd.



24. Hongkong Jones Day Industrial Co., Ltd.



25. Hong Kong United Wise Group Limited (HK UW Group)



26. Hong Kong HYT Limited



27. Huamao Industry Group Limited



28. H&Y International Group Ltd.



29. Jinying (Hongkong) Industrial Group Co., Ltd.



30. Jinan Xinjinxin Import&Export Trade Development Co., Ltd.



31. Jundushan Ski School (Kunming) Training Center 军都山滑雪学校(昆明)培训中心



32. JVJ (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.



33. Kam Ying Industrial Holdings Co., Ltd.



34. Kintopis Industrial Co Ltd.



35. Kunming Aoqiaobao Import and Export Trading Co., Ltd. 昆明澳桥堡进出口贸易有限公司



36. Kunming Ao Yang Trading Co., Ltd.



37. Kunming Cezhe Trade Co., Ltd.



38. Kunming Ce Zhe Commerce Co., Ltd.



39. Kunming Dq Import & Export Trading Co., Ltd.



40. Kunming Diqi Import & Export Trading Co., Ltd.



41. Kunming Real Estate Center of Chengdou GuanCheng(lndustrial)Group



42. Kunming Wanda Group



43. Kwok Hing Investment Co., Ltd.



44. Mesida Tianjin Industry Co. Ltd.



45. Nanjing Dingzhan Import & Export Trading Co., Ltd.



46. Norbeck Ltd.



47. Qingdao Baolifa Chemical Co., Ltd.



48. Qingdao Hooley Trading Co. 青岛浩利贸易有限责任公司



49. Qinghuandao Lide Chemical Co. Ltd.



50. Qingdao Rifu Chemicals Co., Ltd.



51. Qingdao Wanlin International Logistics Co., Ltd.



52. Roybridge Ltd.



53. Star Packing Limited



54. Shan Xi Tengyu Imp & Exp. Co., Ltd. 陕西腾宇进出口有限公司



55. Shaanxi ChangDe Materials Co.Ltd.



56. Shaanxi Kebang Supplies Co., Ltd.



57. Shaanxi Xuan Lang Trading Co., Ltd. 陕西轩朗商贸有限公司



58. Shaanxi Yangtao Trading Co. Ltd. 陕西阳涛商贸有限公司



59. Shaanxi Yue Da Materials Co. Ltd.



60. Shaanxi Zhu Jin Materials Co., Ltd.陕西铸金物资有限公司



61. Shenzhen Xinrong International Group (HK) Co. Ltd.



62. Shenzhen Huifeng Industrial Developement Co., Ltd.



63. Shenzhen Huifeng Investment Co., Ltd.



64. Shenzhen Aokema Chemical Co., Ltd.



65. Tianjin Jinyixin Chemicals Co. Ltd. 天津金亿鑫化工有限公司



66. Tianjin An He Sheng Import and Export Trading Co., Ltd.



67. Tianjin Walter Import and Export Trade Co., Ltd



68. UK MACHINERY & PRECISION PRODUCTS CO., LTD



69. UK Soho Industrial Co., Ltd.



70. UK Soho Training School



71. United Wise Co., Ltd.



72. Wanda Group Kunming Company



73. Wanruida Industrial Co., Ltd.



74. Wuhan Construction Engineering (Group) Co., Ltd. Kunming Project Department



75. Xi`An Bei Ao Trading Co., Ltd. 西安北奥商贸有限公司



76. Xi`An Blessing Wide Trading Co., Ltd. 西安福阔商贸有限公司



77. Xi`An Changxie Import and Export Trade Co., Ltd.



78. Xi`An Chuangmao Import & Export Co., Ltd.



79. Xi’an Create Mao Import and Export Trading Co., Ltd.



80. Xi`An Fandong Trade Co. Ltd.



81. Xi`An Guangjun Import and Export Trade Co., Ltd.



82. Xi`An Lanbiao Trading Co., Ltd.



83. Xi`An Longrun Machinery Equipment Co. Ltd. 西安隆润机电设 备有限公司



84. Xi'an ND Trading Co., Ltd | Xi'an Nianda Trading Co., Ltd



85. Xi`An Pan-Eastern Trade Co., Ltd.



86. Xi`An Renkai Import & Export Trading Co. Ltd. 西安仁凯进出口有限公司



87. Xi'an Shangchuan Materials Co. Ltd



88. Xi`An Tongou Import and Export Trading Co., Ltd. 西安通欧进出口贸易公司



89. Xi`An Xiangheng Imp&Exp Trading Co., Ltd.



90. Xi`An Ya Lin Trading Co., Ltd.



91. Xi`An Yalong Import and Export Trade Co., Ltd.



92. Xi’an Youwang Trading Co. Ltd (Xi’an Y.W. Trading Co Ltd.)



93. Xi’An Yuan Ting Materials Co., Ltd.



94. Xi'an Yun Zhouke Industry and Trade Ltd. 西安云舟科工贸有限公司



95. Xiamen E-Fortune Technology Ltd.



96. Xuzhou Fuli Import & Export Trade Co., Ltd.



97. Yiyu Patent&Trademark Law Office, LLC



98. Yunnan Wawa Import & Import Co., Ltd.



99. Yunnan Wawei Import & Export Co., Ltd.



100. Yunnan Zhouyun Import & Export Trading Co., Ltd.



101. Zhiao International Enterprise, Dongguan



102. Zhuhai Zhongda Industry Co., Ltd.



103. Zhengzhou Vidar Water Industrial Co., Ltd





Quelle: Portal der Wirtschaftskammer Österreich/ AußenwirtschaftsCenter - Stand November 2017.