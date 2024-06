"Ein Grund für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist unter anderem das diversifizierte Maschinenportfolio“, erklärt Angelika Huemer, Geschäftsführende Gesellschafterin von Starlinger. "Wir bedienen zum einen mit unseren Gewebesackanlagen die Nische gewebte Kunststoffverpackungen, zum anderen stellen wir Recyclinganlagen für eine große Bandbreite an Kunststoffen her. Als exportorientiertes Unternehmen liefern wir in Länder auf der ganzen Welt und kompensieren die Rezession in einer Region durch den wirtschaftlichen Aufschwung in einer anderen.“ Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte Starlinger eine Exportquote von 99,43 %, für seine Exporttätigkeit wurde der Maschinenbauer bereits zweimal mit dem österreichischen Exportpreis ausgezeichnet.

Mit elf Auslandsniederlassungen und weltweit über 1.000 Mitarbeitern betreut Starlinger Kunden in mehr als 130 Ländern. Allein in den beiden Werken in Weissenbach an der Triesting arbeiten rund 600 Beschäftigte. "Als einer der großen Arbeitgeber in der Region Triestingtal sind wir unseren Mitarbeitern verpflichtet, denn jede und jeder von ihnen trägt zum wirtschaftlichen Erfolg von Starlinger bei. Das gilt natürlich auch für unsere Standorte im Mühlviertel, in Schwerin und China“, so Angelika Huemer.