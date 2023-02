D’Ieteren Automotive, exklusives Vertriebsunternehmen für Marken von Volkswagen, suchte einen vertrauenswürdigen Partner zur Optimierung des Transports mit zukunftsfähiger Technologie. Durch die Implementierung von ZetesChronos zur Optimierung der Lieferprozesse wurde die Zustellung digitalisiert. Das ermöglicht die lückenlose Rückverfolgbarkeit in Echtzeit und maximale Effizienz.

D'Ieteren Automotive ist der Exklusivhändler für die Marken Volkswagen, einschließlich Audi, SEAT, Škoda, Bentley und Porsche. Mit einem Marktanteil von 22 Prozent ist D'Ieteren Automotive einer der größten Autohändler in Belgien und arbeitet bei der internen Logistik mit Parts Express zusammen. Parts Express nutzt ZetesChronos bereits seit einem Jahr. Die Lösung ist dort auf 60 Geräten im Einsatz, um rund 220 KundInnen zu bedienen. Eine reibungslose Abwicklung der Fahrzeug- und Ersatzteillogistik – mit 49 Abgabestellen am Tag und 220 in der Nacht – ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Der Bedarf an einer stärkeren Prozessoptimierung gab den Anlass, neue Systeme zu evaluieren, die neue Funktionen für die Zukunftssicherheit der Supply Chain bieten könnten. Filip De Wit, Logistics IT-Support Manager bei D’Ieteren, berichtet: „Die entscheidenden Auswahlkriterien, die unsere Wahl auf Zetes fallen ließen, waren die potenziellen Effizienzgewinne in den Prozessen zusammen mit der Möglichkeit der lückenlosen Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette.“

Komplett papierloses System dank Digitalisierung

Die FahrerInnen wurden mit robusten Mobilcomputern ausgestattet, die sie von der Abholung bis zur Lieferung durch den gesamten Prozess führen. Sowohl die Fahrer als auch das Management haben einen vollständigen Überblick über die Waren und ihren Status. Die Integration der digitalen Unterschrift ersetzt die früheren papierbasierten Dokumente. Es wird genau dokumentiert, welcher Lkw welche Waren für welchen Bestimmungsort transportiert. Filip De Wit ergänzt: „Früher war dies mit Unmengen von Papierarbeit verbunden. Dank ZetesChronos kann D’Ieteren jetzt komplett papierlos arbeiten. Das spart enorm viel Zeit, weil wir die Dokumente nicht mehr einzeln auszudrucken müssen. Wir sind ein wahrer Pionier der digitalen CMR-Frachtbriefe. ZetesChronos macht es auch einfacher, den Überblick über unser Leergut zu behalten. Wir haben einen Echtzeit-Sendungsüberblick mit der Möglichkeit, die Rückgabe von Liefer-Containern genau zu verfolgen. Schließlich ist es ein flexibles System, das im Gegensatz zu unserem vorherigen einfache Anpassungen oder Updates ermöglicht."

Lückenlose Transparenz

D’Ieteren arbeitet bei der internen Logistik mit Parts Express zusammen. Als Endanwender von ZetesChronos waren sie ebenfalls zufrieden. Erik Thiels, Transport & Station Manager bei Parts Express: „Als Logistikpartner waren wir an der Evaluierung der Lösung beteiligt. Zetes hat mit seinem Know-how und seiner Erfahrung einen positiven Eindruck hinterlassen. Heute ist unsere Effizienz dank der Rückverfolgbarkeit und der automatischen Archivierung im System viel höher. Wir stellten außerdem fest, dass Zetes ein wesentlich umfangreicheres Paket anbieten kann, das die lückenlose Transparenz der Lieferungen ermöglicht. Früher konnten wir zum Beispiel nur eine spezifische Aktivität scannen und dann ausführen. Jetzt hingegen sind unsere Waren komplett rückverfolgbar, und wir können den gesamten Prozess von der Abholung bis zur Lieferung in Echtzeit mitverfolgen. Für uns als Transporteur ist diese erweiterte Fähigkeit von großer Bedeutung.“



Im Laufe der Zeit haben sich noch weitere wichtige Vorteile abgezeichnet. Erik Thiels kommentiert: „Für uns ist es entscheidend, dass Schäden an den Waren fotografiert werden. Zuvor wurde das selten gemacht, weil das Foto nur ein Schnappschuss war. Heute, bei einer Scanleistung von 99,27 Prozent, werden Fotos täglich aufgenommen – auch bei Nachtlieferungen. Diese Fotos dienen als Zustellnachweis. Ist niemand anwesend, um den Empfang der Waren zu quittieren, können wir mithilfe der Geopositionierung und der Zeitdaten des Fotos nachweisen, dass die Waren geliefert wurden. Die Fotos werden in ZetesChronos gespeichert, wo wir sie bei Bedarf jederzeit abrufen können.“