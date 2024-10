Das Besondere an den neuentwickelten Zahnstangen ist die doppelte Anzahl an Befestigungsbohrungen. Statt wie üblich alle 125 Millimeter befindet sich nun alle 62,5 Millimeter eine Bohrung für die Verschraubung. Damit erhöht sich die Anpresskraft der Komponente am Maschinenkörper um das Doppelte. Ein Verstiften erübrigt sich, ist aber dank vorhandener Stiftbohrungen machbar. Das sorgt für eine höchstmögliche Sicherheit. Der Anwender profitiert zudem von einer maximalen Montagefreundlichkeit. Mit der neuen Zahnstange führt STÖBER seinen Systemgedanken konsequent weiter. Denn so wie der Kunde nun ein vollständiges mechanisches System erhält, liefert der Antriebsspezialist bei Bedarf auch die komplette Automatisierungslösung aus Getriebe, Motor, Elektronik – und den Kabeln.



Daneben zeigt STÖBER in Heilbronn eine effektive Lösung, mit der sich Motoren und Antriebsregler bei einem Abstand von 100 Metern zuverlässig verbinden lassen: Die One Cable Solution (OCS) hat STÖBER zusammen mit dem Encoder-Hersteller HEIDENHAIN weiterentwickelt und als nächste Generation auf den Markt gebracht. Mit dem zukunftssicheren Protokoll HEIDENHAIN EnDat® 3 kann das Kabel aber nicht nur diese Distanz sicher überbrücken, sondern auch ohne teure Ausgangsdrossel Signale störungsfrei vom Motor zum Antriebsregler bei einem Abstand von bis zu 50 Metern übertragen. Wie das funktioniert, veranschaulicht STÖBER anhand eines Messemodells, das neben dem Kabel aus einem Antriebsregler und einem hochökonomischen Planetengetriebemotor für den Economy-Bereich mit Schrägverzahnung besteht – ein in dieser Produkt- und Preisklasse einzigartiges Feature auf dem Markt.