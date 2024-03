Kritik kommt auch vom VDMA, der die drohenden überbordenden Auflagen für den Mittelstand kritisiert. „Der Maschinen- und Anlagenbau hält es für enttäuschend und unverständlich, dass der Richtlinienentwurf für ein EU-Sorgfaltspflichtengesetz nicht von Grund auf neu und bürokratiearm gestaltet wird. Die bislang überhastet eingebrachten Vorschläge ändern nichts daran, dass der vorliegende Richtlinienentwurf handwerklich schlecht gemacht und nicht praktikabel ist", so VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. "Die nun angedachte Anhebung der Mitarbeiterschwellen, ab derer das Gesetz greifen soll, hilft in der Praxis nicht weiter – insbesondere dem Mittelstand nicht! Die Änderungen der Richtlinie sind nur ein Feigenblatt für den Mittelstand. Große Firmen werden den Druck weiterhin nach unten weitergeben, gerade aufgrund der Haftungsrisiken.“



„Verwunderung und Enttäuschung in der österreichischen Industrie sind groß“, sagt Sigi Menz, Obmann der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich, nach der Einigung der EU-Staaten. Denn, so klärt der Branchensprecher auf: „Die unverantwortliche Einigung treibt die Deindustrialisierung Europas voran. Denn auch die bezüglich des Geltungsbereichs des Gesetzes jetzt festgesetzten Grenzen von 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Umsatz als Kompromissergebnis sind in Wahrheit belanglos, denn das Lieferkettengesetz verlangt eine Überprüfung der gesamten Lieferkette, also sind die kleinen Unternehmen genauso erfasst.“