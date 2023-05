Sonepar ist als familiengeführtes Unternehmen im Elektrogroßhandel tätig. Es bietet Geschäftskunden Produkte, Lösungen und Dienstleistungen an. Über ein dichtes Netzwerk mit 100 Marken in 40 Ländern verfolgt die Gruppe ein ehrgeiziges Transformationsziel. Sie will all ihren Kunden als erster B2B-Elektrogroßhändler ein vollständig digitalisiertes und synchronisiertes Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle bieten. Mit ihren rund 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftete die Sonepar-Gruppe 2020 weltweit einen Jahresumsatz von 23 Milliarden Euro.