STÖBER zeigt auf der SPS mit dem neuen SB6 einen Antriebsregler, der sich für kleine und mittlere Unternehmen für Anwendungen von ein bis vier Achsen eignet. Die neue Stand-Alone-Lösung besitzt zahlreiche Funktionalitäten in einer platz­sparenden Einheit. Dies minimiert den Steuerungs­aufwand erheblich. Mit seinen kompakten Maßen passt er in Schalt­schränke ab 210 Millimeter Einbautiefe. Auf Wunsch stattet STÖBER den SB6 mit einem Bedienteil aus. Alle Sicherheitsfunktionen können bis SIL 3, PL e (Kat. 4) eingesetzt werden. Es lassen sich sowohl lineare als auch rotative Synchron-Servo-, Lean- und Asynchronmotoren regeln. Eine SD-Karte als Applikationsspeicher, die einfach in den SB6 gesteckt werden kann, unterstützt vor allem bei der Inbetriebnahme. Eine Besonderheit ist auch die Anzahl der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge. Damit bietet STÖBER einen Antriebsregler mit voller Bandbreite.



In Nürnberg haben Besucherinnen und Besucher zudem die Gelegen­heit, sich über die bewährten Antriebs­regler SC6 und SI6 der 6. Generation zu informieren. Beim SC6 handelt es sich um einen kompakten Stand-Alone-Regler für bis zu zwei Antriebsachsen mit Nenn­ausgangs­strömen bis 19 A. Der SI6 ist ebenfalls schlank, dynamisch und eignet sich für die Anreih­technik mit Nenn­ausgangs­strömen bis 50 A. Aufgaben mit mehr als vier Achsen, wie in Verpackungsanlagen, lassen sich so wirtschaftlich lösen. STÖBER hat in Ko­operation mit der Pilz GmbH für beide Regler das Sicherheitsmodul SX6 entwickelt und hebt damit das Sicherheitslevel auf ein neues Niveau – ganz nach dem Motto „Level up Your Safety“. Die Regler lassen sich in sicherheitsrelevanten Anwendungen bis SIL 3, PL e (Kategorie 4) nach DIN 61800-5-2 oder DIN EN ISO 13849-1 einsetzen. STÖBER hat unter anderem den Abschaltpfad der Stoppfunktion Safe Torque Off (STO) überarbeitet. Dieser ist nun mit 20 Millisekunden noch schneller als bei Produkten von Markt­begleitern. Die geringe Worst-Case-Reaktionszeit erlaubt dadurch minimierte Sicherheits­abstände. Das Modul SX6 bietet unter anderem die Möglichkeit, die Inbetrieb­nahme durch eine optionale SD-Karte zu auto­matisieren.