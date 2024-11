LAPP investiert eine hohe zweistellige Millionensumme in den Ausbau des Logistik- und Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg. 2026 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, 2027 geht die Erweiterung in Betrieb. In Zukunft will LAPP mehr als 50 Prozent seiner weltweiten Kunden aus Ludwigsburg beliefern. „Ludwigsburg wird Dreh- und Angelpunkt unserer Logistik in ganz Europa: hocheffizient, hochautomatisiert, nachhaltig und mit maximaler Verfügbarkeit für unsere Kunden“, so Matthias Lapp. Bei der Grundsteinlegung legte das Unternehmen besonderen Fokus auf die Mitarbeitenden der Logistik-Standorte in Stuttgart und Ludwigsburg.

Der Familienunternehmer Lapp betont: „Wenn die Erweiterung in Betrieb geht, bedeutet das für unsere Mitarbeitenden Veränderungen – neue Prozesse und Aufgaben, aber auch eine neue und modernere Arbeitsumgebung. Als Familienunternehmen begleiten wir diese Veränderungen proaktiv und transparent. Daher haben wir diesen Meilenstein zum Anlass genommen, unsere Belegschaft mit einer Informationsveranstaltung am Bauprozess teilhaben zu lassen und auch Ideen aus der Belegschaft zu sammeln.“