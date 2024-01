Der Seeweg von Asien nach Europa verlängert sich durch die Umgehung des Suezkanals und den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung um etwa zehn Tage. Die Frachtraten auf dieser Route haben sich bereits vervierfacht. Die Versicherungsprämien für Schiffe, die weiterhin das Rote Meer befahren, sind noch stärker gestiegen.

Die Konjunktur- und damit Nachfrageschwäche erschwert es den Unternehmen, die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. "Unsere beste Prognose im Moment ist, dass wir in der Lage sind, die zusätzlichen Kosten zu absorbieren und trotzdem eine Verbesserung der Bruttomarge zu erreichen", sagt etwa der Vorstandsvorsitzende des Einzelhändlers Pepco, Andy Bond. Der Möbelgigant Ikea betont sogar, dass er an den geplanten Preissenkungen festhalten werde und über Lagerbestände verfüge, um mögliche Schocks in der Lieferkette aufzufangen.