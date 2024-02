„Innovative Logistik, digitale Exzellenz und kundenorientierte Lösungen definieren Krone-Trailer. Unser Engagement für die digitale Vorreiterrolle zeigt sich in der ständigen Verbesserung der Umweltwerte unseres Unternehmens, wobei digitale Innovationen einen wesentlichen Beitrag leisten. Der Smart Assistant ist ein wichtiger Teil unserer digitalen Transformationsfelder am Trailer – vergleichbar mit einem leistungsstarken Betriebssystem. Er hat die Dokumentenverwaltung aller Krone-Trailer revolutioniert, indem er das Handling von Fahrzeugdokumenten wie eCMR und anderen Services radikal vereinfacht, ohne dass zusätzliche Apps erforderlich sind. Dies stellt das unkomplizierteste Angebot am Markt dar und bietet unseren Kunden täglich echten Mehrwert, indem es den Unterschied in der Logistikwelt markiert“, so Max Birle.

Der Grundstein für den eCMR wurde gelegt und ein gemeinsamer Standard für diese Innovation gemeinsam mit den Partnern der Open Logistics Foundation definiert. In enger Zusammenarbeit zwischen LKW Walter und Krone konnte über den QR-Code des „Smart Assistant" ein niedrigschwelliger Einstieg in den digitalen eCMR realisiert werden. Dieser revolutioniert die gesamte Kommunikation innerhalb der Supply Chain. Er fungiert als zentrale Schnittstelle und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Informationsstand sind. Dies hat nicht nur eine effizientere Abwicklung der Transporte zur Folge, sondern auch das Ende potenzieller Fehlerquellen im Dokumentationsprozess. „Der eCMR festigt unsere Vorreiterrolle in der Branche und unterstreicht unser Bestreben, den Kunden einfache Lösungen zu bieten und die Logistiklandschaft durch Innovationen nachhaltig zu prägen“, sagt Michael Gschwandtner abschließend.