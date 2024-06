„Störungen in internationalen Lieferketten können zu Versorgungsengpässen, längeren Lieferzeiten und höheren Transportkosten führen. Das kann zu großen Herausforderungen für heimische Unternehmen führen, deren wirtschaftlicher Erfolg in vielen Bereichen funktionierende Lieferketten voraussetzt. Der neue Austrian Supply Chain Pressure Index trägt dazu bei, eine datenbasierte Grundlage für die Analyse der Belastungen von globalen Lieferkettennetzwerke zu schaffen. Dadurch wird die Basis nicht nur für strategische wirtschaftspolitische Entscheidungen geschaffen, sondern es werden auch Unternehmen unterstützt, um auf Veränderungen in Wertschöpfungsnetzwerken und entlang der physischen Lieferketten besser reagieren können“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Oberösterreichs Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner unterstrich: „Mit seinem neuen Austrian Supply Chain Pressure Index leistet das Lieferketten-Forschungsinstitut ASCII einen wichtigen Beitrag dazu, drohende Engpässe möglichst frühzeitig zu erkennen und damit die Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten zu erhöhen. Denn reibungslose Produktionsprozesse und belastbare Logistiknetzwerke sind gerade für Oberösterreich als das Wirtschafts- und Industriebundesland Nr. 1 der Republik von zentraler Bedeutung. Damit unterstützt das ASCII einmal mehr die Logistik und das Lieferketten-Management als den Blutkreislauf der heimischen Wirtschaft. In der Gesundheit empfiehlt es sich, seine Werte regelmäßig zu messen – das wird jetzt auch für wichtige Bereiche der Wirtschaft gemacht.“