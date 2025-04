Samuel Kapsch absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft in Madrid und Kalifornien, bevor er Erfahrungen in der Unternehmensberatung sammelte. Mehrere Jahre lang arbeitete er in Argentinien und Spanien für ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation und unterstützte Unternehmen dabei, innovative Technologien in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren. Seit 2022 trägt Samuel Kapsch als Executive Vice President die Verantwortung für die Region Lateinamerika, in der er ein Team von über 500 Mitarbeitenden leitet.

Auch der Vorstandsvorsitzende (CEO) Georg Kapsch und Technikvorstand (CTO) Alfredo Escriba gratulieren herzlich: „Samuel Kapsch bringt wertvolle Expertise, interkulturelles Verständnis und Umsetzungsstärke mit. Seine Erfahrung und sein strategischer Weitblick werden die Weiterentwicklung des Unternehmens entscheidend mitgestalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die nächsten Wachstumsschritte für unser Unternehmen zu setzen.“