Die Google Suche in Österreich startete diese Woche die Funktion "Übersicht mit KI". Damit könnten angemeldete Nutzerinnen und Nutzer (ab 18 Jahren) hierzulande sowie in weiteren europäischen Ländern "noch einfacher und schneller Informationen finden sowie relevante Webseiten entdecken", hieß es in einer Aussendung. Dieses Feature war bereits als "AI Overviews" unter anderem in den USA und Großbritannien verfügbar.

Falls die Suchmaschine es als sinnvoll erachtet, wird über dem Suchergebnis ein KI-generierter Fließtext angezeigt. Dies dürfte vor allem bei komplexen Fragen der Fall sein. Ansonsten starten die Links und Vorschauen wie gewohnt.

Laut dem Software-Riesen habe die Einführung der Funktion dazu geführt, dass die Google Suche stärker denn je genutzt wird und die Anwender zufriedener mit den Ergebnissen sind. Außerdem erschaffe die Funktion weitere Möglichkeiten, neue Webseiten zu entdecken.