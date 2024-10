Generell sind die Getriebemotoren von STÖBER mit dem Feature ‚Virtual Lifetime‘ erhältlich. STÖBER bietet seinen Kunden damit gleich drei kraftvolle Funktionen für die Überwachung des Antriebstrangs: Condition Monitoring, die vorausschauende Wartung sowie die Möglichkeit, den Antrieb in der realen Anwendung zu optimieren. Eine Besonderheit ist der lizenzfreie Ansatz: Dieser kommt ohne externe Sensorik aus und funktioniert unabhängig von der Steuerung.



Ein weiteres Highlight in Friedrichshafen: STÖBER hat seine Antriebsregler der Baureihen SC6 und SI6 um zusätzliche PROFINET-Funktionen ergänzt. Damit unterstützt der Spezialist die Antriebsanbindung gemäß den PROFIdrive Applikationsklassen AC1, AC3 und AC4 bei der Umsetzung von Motion-Control-Anwendungen. Mit dem neu entwickelten Modul SU6 bieten die Regler zudem eine attraktive Lösung für STO und SS1-t über das Sicherheitsprotokoll PROFIsafe. Die Antriebsregler eignen sich damit für sicherheitstechnisch anspruchsvolle Systeme bis SIL 3, PL e, Kategorie 4. Die Funktionalität der Kommunikationsschnittstellen beider Regler ist zudem PROFINET-zertifiziert.



Vertikale Achsen und ihre Lasten können aufgrund der Schwerkraft herabfallen und damit Menschen gefährden. Um das zu verhindern, werden Vertikalachsen in der Regel durch Bremsen gesichert. Verschmutzungen oder Verschleiß können die Bremswirkung allerdings stark beeinträchtigen. Deshalb gilt es, den Zustand der Bremsen sicher zu überwachen und ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Dazu zeigt STÖBER ein weiteres Messemodell mit dem präzisen Servo-Planetengetriebe der vierten Generation aus der PH-Baureihe. Diese Getriebe sind in ihrer Leistungsklasse die größten auf dem Markt. Neben ihrer hohen Präzision arbeiten sie zudem energieeffizient. Der Antriebsspezialist stattet den Servogetriebemotor mit der Zusatzbremse ‚ServoStop‘ aus. Durch die Integration dieser Bremse direkt in den Adapter, der sich zwischen Getriebe und Motor befindet, erhält der User zusammen mit einer Motor-Haltebremse eine äußerst kompakte Zwei-Bremsen-Lösung.