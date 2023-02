Wir lieben es, Produkte und Prozesse zu entwickeln und zu optimieren sowie das Innovationslevel stets sehr hochzuhalten. In dem vorherigen Unternehmen sind wir hier an die Grenzen gestoßen, da hierfür teils weitreichende Entscheidungen und kapitalintensive Investitionen getätigt werden mussten und das in der Gesellschaftsstruktur so nicht möglich war. Für uns war schnell klar, dass wir unsere ambitionierten Ziele nur in einem eigenen Unternehmen umsetzen und unsere Träume verwirklichen können.